La Dea Fortuna: Edoardo Leo alle prese con i 7 re di Roma in una nuova clip

News Cinema

Ecco una scena che vi farà venir voglia di andare al cinema a vedere il film di Ferzan Ozpetek.

Se nel giorno di Natale La Dea Fortuna ha incassato 437 mila Euro, il 26 dicembre, che è proverbialmente il giorno del cinemino nel tardo pomeriggio o magari a sera per evitare di continuare con il panettone e il torrone, il numero dei biglietti staccati potrebbe aumentare ulteriormente. E siccome della nuova storia per il cinema di Ferzan Ozpetek ormai sapete quasi tutto grazie alle nostre news e alle nostre interviste al regista e al cast, abbiamo deciso di mostrarvi una nuova clip del film intitolata Compiti. I compiti sono quelli scolastici, che i piccoli Alessandro e Martina devono fare anche nella loro nuova casa temporanea: quella di Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo). Siccome nella scena c'è posto per la tenerezza e il romanticismo, il buon Ferzan provoca nello spettatore il giusto struggimento accompagnando le immagini con una bella musica.

In sala dal 19 dicembre, La Dea Fortuna è il decimo lungometraggio di Ozpetek, che torna a Roma dopo un breve viaggio nella nativa Istanbul e un'incursione fra i misteri di Napoli. Scritto insieme all'amico e abituale collaboratore Gianni Romoli e a Silvia Ranfagni, il film è interpretato anche da Jasmine Trinca e a noi della redazione di comingsoon.it è piaciuto, come spiega la recensione di Federico Gironi de La Dea Fortuna.

Guarda la clip

Chi di voi conosce a memoria i nomi dei sette re di Roma? Il personaggio di Edoardo Leo non è un grande esperto in materia. Meno male che arrivano le risate e soprattutto la pizza!