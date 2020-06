La dea fortuna e Tornare a vincere le due Premiere di Infinity nel mese di giugno

News Cinema

La dea fortuna di Ferzan Ozpetek e Tornare a vincere con Ben Affleck sono due tra le premiere incluse nella sottoscrizione mensile in streaming di Infinity.

La dea fortuna in Premiere su Infinity a giugno

La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, interpretato da Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, è la storia di Alessandro e Arturo (Accorsi e Leo), coppia che ha perso lo slancio passionale, trascinando la relazione. Quando Annamaria (Trinca) è costretta a lasciare in custodia i suoi due figli proprio a loro, sbilancerà lo stanco equilibrio. Potrebbe essere un bene. La dea fortuna sarà disponibile in Premiere dal 12 al 18 giugno. Il film ha vinto due David di Donatello, andati a Diodato per la canzone "Che vita meravigliosa" e a Jasmine Trinca come miglior attrice non protagonista. Guarda La dea fortuna su Infinity La Dea Fortuna: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Tornare a vincere in Premiere su Infinity a giugno