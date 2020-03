La cultura non si ferma: i film di Marechiaro in streaming gratuito fino al 3 aprile

News Cinema

Marechiaro film aderisce alla campagna #iorestoacasa e offre in visione gratuita i film di Antonietta De Lillo e quelli di animazione di Maria Di Razza.

In questo momento di difficoltà che ci costringe tutti a stare rinchiusi tra le pareti domestiche, si moltiplicano le lodevoli iniziative di mantenere attiva e disponibile per tutti la cultura. Con piacere vi segnaliamo quelle che ci arrivano.

Marechiarofilm aderisce alla campagna #IORESTOACASA mettendo gratuitamente a disposizione di appassionati di cinema e utenti della rete i propri film fino al 3 aprile. Il free streaming è l’occasione di (ri)vedere alcuni dei film più recenti realizzati dalla regista Antonietta De Lillo: Il Resto di Niente, dall’omonimo romanzo di Enzo Striano, con un’indimenticabile Maria De Medeiros; La pazza della porta accanto conversazione con Alda Merini; Let’s Go, racconto inedito dell’Italia della crisi attraverso la storia del fotografo Luca Musella, della sua gentilezza e della sua resilienza; Il Signor Rotpeter, con una sorprendente Marina Confalone – premio speciale ai Nastri d’Argento – nei panni del personaggio, scimmia diventata uomo, ideato dalla penna di Franz Kafka nel racconto "Relazione per un'accademia".

Online inoltre tutti i lavori di animazione di Maria Di Razza: Forbici, ispirato a un episodio di femminicidio e presentato in oltre 70 festival in tutto il mondo; Facing Off, sul tema della manipolazione del corpo femminile; (In)Felix, racconto distopico sui possibili scenari futuri nella terra dei fuochi; Goodbye Marilyn, intervista impossibile a una novantenne Marilyn Monroe. Non possono mancare, infine, i due film partecipati, diventati marchio distintivo dell’attività creativa e produttiva di Marechiarofilm: Il pranzo di Natale – primo film partecipato in Italia e fotografia del nostro Paese al culmine della crisi economica, e Oggi insieme domani anche, film partecipato, alla scoperta delle trasformazioni dell’amore e delle separazioni ai nostri tempi.

I film sono visibili su www.marechiarofilm.it/la-cultura-non-si-ferma/ , cliccando sulla locandina e inserendo la password iorestoacasa.