La cruda verità su Baby Groot

Certe discussioni sui cinecomic danno nuovo significato alla parola nerd. Almeno quando sono del livello di quella che si è scatenata quando James Gunn ha deciso di chiarire le cose per quanto riguarda Baby Groot, che ha fatto la sua comparsa nei Guardiani della galassia 2. La domanda a cui ha risposto è stata: "se potessi salvare un Porg di Star Wars o Baby Groot, chi terresti in vita?".



Quando un follower ha fatto notare a Gunn che avrebbe anche potuto far rinascere Baby Groot, come evidenziato nel film, e dunque sarebbe più importante salvare il Porg, il regista ha risposto lapidario: "il primo Groot è morto. Baby Groot è il figlio".

Non si sa perché, ma questo ha scatenato la perplessità e la contrarietà dei fan, al che Gunn ha continuato: "Internet diventa Ricomincio da capo ogni volta che faccio notare che il primo Groot è morto. Baby Groot ha una diversa personalità, un corpo diverso, nessun ricordo del Groot adulto e del fatto che il sacrificio del Groot adulto sia stato importante. Un nuovo giro di news e di infinita sorpresa collettiva".

Non contento, un altro fan, convinto di saperne di più, ha replicato: "forse ha ricordi diversi ma tutte le parti di una pianta sono geneticamente identiche. E' ANCORA GROOT". Al che Gunn, gentilmente ma fermamente, con una logica (?) stringente ha risposto: "Anche se quello che dici è vero - e può non essere vero che Groot si sia riprodotto in modo asessuato - allora crederesti che i nuovi cani di Barbra Streisand siano il suo cane originale e chiaramente non è questo il caso".

E non è finita qua. La storia è andata avanti un bel pezzo, perché James Gunn, tra un tweet contro Trump, un selfie mentre guarda Annientamento e varie ed eventuali, non è disposto a lasciare a nessuno l'ultima parola sulle sue creature. Come direbbero a Roma: stacce!.