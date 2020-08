La Cosa: John Carpenter e Jason Blum pensano a un reboot

News Cinema

La Cosa, il capolavoro più discusso di John Carpenter, potrebbe avere un reboot con la collaborazione del regista alla Blumhouse, come avvenuto con Halloween.

A quanto pare il matrimonio creativo tra John Carpenter e Jason Blum della Blumhouse per il reboot di Halloween con relativo sequel, è stato di reciproca soddisfazione. Da tempo si parlava di un reboot del capolavoro del regista più discusso e snobbato dal pubblico all'epoca dell'uscita nel 1982: La Cosa. Plausibile, anche perché in questo caso il film di Carpenter non nasceva da un'idea originale, ma dal precedente La cosa da un altro mondo, co-firmato da Howard Hawks e soprattitto dal racconto lungo di John W. Campbell Jr. pubblicato nel 1938.

Quella della Cosa è una storia che è un capolavoro della paranoia e che diventa ovvia metafora dei tempi in cui viviamo, quindi quanto mai attuale. A dare conferma del reboot, che è ancora nei primi stadi di preparazione, è stato lo stesso Carpenter durante un panel per il Fantasia International Film Festival, dove ha detto che stava terminando la colonna sonora di Halloween Kills, che uscirà l'anno prossimo. Quando gli è stato chiesto se avesse altri progetti con Blumhouse ha risposto: "Non so se ne ho. Ma abbiamo parlato... credo che lui stia lavorando al reboot de La cosa. In cui sono coinvolto, credo. In futuro".

Ovviamente Carpenter si è rifiutato di fornire ulteriori delucidazioni su un progetto che è ancora poco definito, per cui non sappiamo se si tratterà di un nuovo adattamento del libro, di un ritorno al suo film o a quello precedente, di un prequel o di un sequel. Ricordiamo comunque che col prequel del 2011 realizzato alla Universal il regista non ha avuto niente a che fare.