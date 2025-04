La confusione e la paura dei giovani adulti: la raccontano gli autori del corto italiano L'ultimo giorno di felicità

News Cinema

È attualmente in fase di riprese a Roma il cortometraggio L'ultimo giorno di felicità, con Margherita Mazzucco e Filippo Librando. L'opera fa parte di una serie di lavori in cui giovani artisti cercano di ritrarre le difficoltà esistenziali della generazione Z.

Che ci sia un disagio diffuso tra gli adolescenti, lo sappiamo. Quegli anni, sommariamente compresi tra i 13 e i 19, sono uno spartiacque tra pubertà e età adulta che arriva come un vestito con taglia e colori sbagliati. Accanto al graduale sviluppo fisico, psicologico e sessuale, si affiancano le crescenti responsabilità. La vera vita adulta però è molto lontana e, privi ancora di consapevolezza su cosa questo significhi e soprattutto di strumenti per gestire nuove situazioni ed emozioni, i ragazzi dovrebbero avere una guida sana e affidabile. Genitori, professori o altri maestri di vita, farebbero bene a esserci. Per quanto gli stessi adulti siano spesso sopraffatti e bisognosi di aiuti psicoterapeutici.

Il suddetto disagio, poi, nel mondo moderno assume nuovi significati. Il mondo digitalizzato moderno è ancora troppo poco regolamentato e chi ne fa maggiormente le spese sono proprio i giovani che vengono fagocitati dai social media con modelli di riferimento sbagliati, quando non addirittura pericolosi. Si sta parlando molto della serie Adolescence di Netflix e di quanto metta in risalto l'urgenza di questo problema, tanto da aver convinto il Primo Ministro britannico Keir Starmer a sollecitarne la visione nelle scuole superiori inglesi per sensibilizzare gli studenti sul bullismo online.

In questa scia di sensibilizzazione si inserisce anche un cortometraggio italiano intitolato L'ultimo giorno di felicità. Attualmente in fase di riprese a Roma, l'opera si spinge anagraficamente poco più avanti, raccontando di un altro disagio, quello di una studentessa universitaria di nome Denise, sotto pressione, soffocata da aspettative familiari e dal terrore di fallire. Interpretata da Margherita Mazzucco, che conosciamo bene grazie al ruolo di Lenù nelle prime tre stagioni de L'amica geniale, la ragazza "trascorre un giorno sospeso tra passato e presente, confrontandosi con il momento decisivo in cui deve scegliere se rivelare la verità o continuare a vivere

nella menzogna", come recita la trama. Il protagonista maschile di nome Andrea ha il volto di Filippo Librando, mentre il ruolo della madre della ragazza è affidato a Silvia Siravo.

L'ultimo giorno di felicità è diretto da Giovanni B. Algieri, regista di corti, videoclip, documentari e autore di tre romanzi. Le case di produzione Baluma Productions di Algieri e la piattaforma internazionale The G Seven, rappresentata in Italia da Jonathan Elia e lo stesso Librando, sono dietro al progetto che riceve anche il supporto di NUOVOIMAIE. Produttore associato con Bladerunner è il direttore della fotografia Davide Manca, autore dello stile visivo della serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno. Il corto si avvale anche della casting director Giulia Appolloni che ha portato la sua professionalità anche su progetti come Fabbricante di lacrime, Mike e Gangs of Milano.

Il cortometraggio si inserisce in una serie di opere brevi in con cui giovani artisti emergenti, poco più che ventenni, stanno facendo sentire la loro voce. Alcuni giorni fa a Cortinametraggio, Elia e Librando hanno presentato il corto da loro scritto e prodotto, con Elia alla regia e Librando in scena. Con Dron Amor - Roma Nord, questo il titolo, hanno cercato allo stesso modo di raccontare un mondo che conoscono bene, quello dei loro coetanei in un inconsapevole stato confusionale, dove riconoscere i veri valori è sempre più difficile e solo di fronte allo schiaffo di una tragedia si viene svegliati. È in fase di post-produzione invece un altro corto intitolato La chiave, girato in collaborazione con il Festival di Taormina, sempre con Filippo Librando protagonista, insieme a Riccardo Russo, e la regia di Jonathan Elia firmata con il compianto Francesco Cinquemani, giornalista e regista di numerosi film, scomparso prematuramente lo scorso dicembre, che è stato una figura fondamentale per il gruppo.

Qui sotto il trailer di Dron Amor, dal profilo Instagram di Librando.