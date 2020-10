La Cleopatra di Gal Gadot bersagliata dalle polemiche. Sbagliate

News Cinema

All'annuncio di Gal Gadot nel ruolo di Cleopatra la rete è esplosa con accuse di whitewashing. Vi spieghiamo perché secondo noi le esagerazioni sono ingiustificate e un po' ridicole.

Come vi avevamo già riferito, all'annuncio di un film sulla regina Cleopatra d'Egitto, diretto da Patty Jenkins e con Gal Gadot protagonista, si sono subito scatenate le polemiche sui social, che neanche ora accennano a placarsi. Il motivo? Il fatto che per il ruolo, già interpretato da Elizabeth Taylor nel 1963 e da molte altre attrici in altri film (tra cui Sophia Loren e Monica Bellucci: noi italiani deteniamo un record in proposito), sia stata scelta un'attrice bianca, per la precisione israeliana. Ormai dovremmo essere abituati alle accuse di “whitewashing”, ovvero l'attribuire ad attori bianchi ruoli che dovrebbero andare a interpreti di diverse etnie, ma è proprio necessaria tutta questa polemica? A nostro avviso no, e vi spieghiamo perché, entrando anche nel merito delle origini della regina Cleopatra.

Dalla damnatio memoriae alle accuse di razzismo nell'era del politically correct

In principio c'è stato il MeToo, un movimento per certi versi benvenuto in un mondo maschilista macho e prevaricatore, in cui chi ha il potere (non solo nel cinema) ne approfitta per estorcere favori di natura sessuale, con l'uso della violenza fisica e psicologica. Non rientrano ovviamente in questa categoria gli scambi reciproci di favori, il famoso do ut des, che da sempre si pratica nell'ambiente, ma solo le attenzioni non richieste. Da una giusta causa – partita col caso Harvey Weinstein – all'estremizzazione delle accuse il passo è stato breve, al punto che gli accusati, anche se non (ancora?) condannati in tribunale, sono stati estromessi da ruoli passati, presenti e futuri. Trasferito l'un tempo osannato John Lasseter, oggi non se ne sente più parlare. Roman Polanski continua a essere punito con l'espulsione dall'Academy e minacce di arresto, ancora additato come pedofilo dopo un caso di oltre 40 anni fa per cui la vittima ha chiesto ripetutamente negli anni il perdono, Woody Allen nonostante nessuna delle accuse sia arrivata in tribunale, è costantemente sconfessato e rinnegato dalle attrici e attori che hanno lavorato con lui. E il caso più eclatante resta ovviamente quello di Kevin Spacey, sostituito in Tutti i soldi del mondo, eliminato da House of Cards e letteralmente cancellato dalla memoria, come si faceva un tempo con alcuni imperatori romani macchiatisi di gravi delitti. Senza contare che qua si parla di cinema e capacità artistiche, non del privato di persone che, se hanno commesso reati, dovrebbero affrontare i giudici in tribunale e non esser giudicati e giustiziati sui social a furor di popolo. Il giudizio morale non dovrebbe in alcun modo influire su quello artistico. Altrimenti potremmo bruciare tutti i quadri di Caravaggio, i libri del marchese De Sade e cancellare quasi tutta la cultura che proviene da epoche e culture diverse.

Il “caso Cleopatra”

Da questa attitudine nasce l'autocensura di Hollywood, che, per la paura di offendere qualcuno, finisce per produrre film senza nerbo e senza audacia, obbedendo alle regole non scritte che vogliono che sia dato a Cesare quel che è di Cesare, anche quando non si sa di chi sia esattamente. Siamo favorevoli e felici, non fraintendeteci, per la diversificazione e l'inclusività nel cinema e in tv, che ci hanno permesso di scoprire attori meravigliosi di cui non eravamo per lo più a conoscenza (tra i migliori esempi del genere Lovecraft Country in tv, i film e le serie di Jordan Peele e Ava Du Vernay). Anche qua, dove la rabbia è più giustificata (visto quello che ancora oggi succede alla popolazione black in America) ci sono stati degli eccessi, ma in genere è una tendenza che ci piace e che approviamo. Quando non si arriva al ridicolo. Tornando a bomba, il fatto che Gal Gadot interpreti Cleopatra ci sembra legittimo e indegno dello strepito che sta provocando. E chissà che sarebbe successo se al posto suo, come inizialmente si era ipotizzato, fossero state scelte Angelina Jolie o Lady Gaga. Si sono subito scatenate nei confronti dell'attrice e della produzione le prevedibili accuse di “whitewashing”. Tra le veementi proteste su Twitter c'è chi vuole Cleopatra nera e chi araba. La sceneggiatrice Laeta Kalogridis, che è di origine greca, si è difesa dicendo che la regina più famosa della storia era in realtà greco-macedone, essendo l'ultima discendente della dinastia dei Tolomei, per la precisione di un generale nell'esercito di Alessandro il Grande (a proposito, interpretato dall'irlandese Colin Farrell coi capelli biondi nel film di Oliver Stone). Ora, non conosciamo l'albero genealogico della sovrana ed è probabile che nel corso dei secoli le origini si siano mischiate con i matrimoni, ma è davvero importante?

Di che colore era Cleopatra e perché non è così importante saperlo

Nel 2009 un documentario della BBC ha rivelato che lo studio del cranio della (supposta) sorella di Cleopatra, Arsinoe IV, figlia di madre africana, dalla regina stessa fatta assassinare, aveva caratteristiche attribuibili a una donna nera o mulatta. Questo però non prova niente, se non fare insorgere un dubbio sul colore della pelle della sorella. Ma, appunto, cosa significa? Non abbiamo la macchina del tempo e la palla di vetro e non lo sapremo mai con certezza, ed è un po' poco per fare del personaggio una bandiera di appartenenza. Vero che Gal Gadot è bianca, ma, di fatto, essendo nata in Israele da genitori israeliani, è medio orientale e non è, almeno, la classica attrice occidentale. L'importante è che sappia rendere giustizia a un ruolo affrontato per la prima volta, come promettono la sceneggiatrice e la regista Patty Jenkins, attraverso lo sguardo femminile. Questo è quel che conta e non che Cleopatra fosse bianca, nera, gialla o a pallini. Forse dovremmo fare un passo indietro e fermarci a riflettere su quali sono le cause per le quali vale davvero la pena di lottare.