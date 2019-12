La classifica di 5279 film del decennio: il primo è Melancholia e sapere qual è l'ultimo vi farà arrabbiare

News Cinema

Il lungo e discutibilissimo elenco è opera del sito americano Vulture, divisione culturale del New York magazine.

Sapete qual è il primo obiettivo di un sito internet? Qualunque sito internet?

Avere visitatori. Più se ne hanno, meglio si campa. Per un sito che produce contenuti editoriali, la fine dell'anno, o meglio, del decennio è l'occasione per pubblicare classifiche relative al settore di appartenza, quelle liste più o meno lunghe di nomi o titoli elencati per ordine di gradimento che piacciono tanto perché si leggono e si insultano velocemente.

Il sito Vulture, che si occupa di cultura e entertainment per il New York magazine, ha voluto strafare elencando 5279 film usciti dal 2010 al 2019 secondo le preferenze di quattro dei loro giornalisti e critici di cinema. La classifica è piuttosto discutibile, non tanto per quali film occupino le posizioni a monte o a valle, ma per l'evidente carenza dell'articolo nel soddisfare la sua stessa premessa, quella dei migliori film del decennio (quella di avere più visitatori probabilmente è soddisfatta, visto che lo siamo noi stessi). Vulture ha dunque corredato di paragrafi esplicativi i film alle posizioni da 1 a 53 e da 5229 a 5279, mentre tutto quello che c'è nel mezzo è diviso in blocchi di circa 400/500 titoli in ordine alfabetico (?!?) con brevi commenti e ulteriori suddivisioni per genere.

Ma andiamo al sodo.

I migliori 10 film del decennio (e il peggiore) secondo Vulture

5279. Avengers: Endgame (2019) di Joe e Anthony Russo

Sì, il film con il più alto incasso mondiale di sempre. E qui Vulture vuole chiaramente fare polemica speculativa alimentando il discorso rispetto anche al recente dibattito su cosa rappresentino i film Marvel, se siano cinema a tutti gli effetti o parchi divertimento sul grande schermo, come dice Martin Scorsese.

A questo punto usciamo proprio dalla discussione sui migliori o peggiori film, perché qui la classifica perde la credibilità che vorrebbe avere, senza contare inoltre che (come fa notare un visitatore nei commenti) non c'è traccia di Inside Out nei 5279 titoli. Ma come... un film che avremmo dovuto trovare nella top ten non c'è? Ma non vi è venuto un dubbio, cari signori di Vulture, che 5279 non fosse un numero abbastanza aggraziato da essere verosimile? Che somigliasse troppo al prezzo di una Panda con il bonus rottamazione? Non avete percepito il feeling che mancasse un titolo importante per arrivare a un più rotondo 5280? Anche per il solo piacere di richiamare alla memoria alcuni dei film degli ultimi dieci anni, vediamo quali sono gli altri titoli in classifica fino alla posizione 53.

11. Actress 12. - It’s Such a Beautiful Day - 13. Hell or High Water - 14. Parasite - 15. Under the Skin - 16. Mademoiselle - 17. Cameraperson - 18. C'era una volta... a Hollywood - 19. Sils Maria - 20. First Reformed - 21. Un gelido inverno - 22. Dunkirk - 23. A Beautiful Day - 24. The Villainess - 25. Holy Motors - 26. The Social Network - 27. Timbuktu - 28. This Is Not a Film - 29. The Master - 30. Lincoln - 31. Babadook - 32. C'era una volta in Anatolia - 33. Il segreto del suo volto - 34. Short Term 12 - 35. Due giorni, una notte - 36. La favorita - 37. O.J.: Made in America - 38. The Act of Killing - 39. Madeline’s Madeline - 40. Madre! - 41. Beginners - 42. John Wick - 43. A proposito di Davis - 44. Creed - 45. Uncut Gems - 46. A Dark Song - 47. Eden - 48. My Happy Family - 49. The Irishman - 50. Vi presento Toni Erdmann - 51. Ida - 52. Popstar: Never Stop Never Stopping - 53. La La Land