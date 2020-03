La città incantata: il film da vedere e commentare insieme stasera con SimulWatch

News Cinema

Il capolavoro di Hayao Miyazaki, primo anime a vincere un grande festival internazione (quello di Berlino) e il premio Oscar come miglior film d'animazione. Appuntamento su SimulWatch alle ore 18.

È quella di un vero e proprio capolavoro del cinema d'animazione la visione condivisa del giorno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente negli store online: quella di La città incantata.

L'appuntamento per vedere tutti insieme il film e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi martedì 17 marzo alle ore 18.

Frutto del genio indiscusso di Hayao Miyazaki, fondatore dello Studio Ghibli e di gran lunga la figura più importante nel mondo dell'animazione nipponica, La città incantata è considerato da molti il suo film più bello e affascinante. Liberamente tratto da un romanzo fantastico intitolato "Il meraviglioso paese oltre la nebbia", scritto da Sachiko Kashiwaba, racconta la storia di Chihiro, una bambina di dieci anni che insieme ai genitori entra, senza rendersene conto si introduce senza rendersene conto, insieme ai genitori, in una mondo magico incantata popolato da spiriti e governato da una strega di nome Yubaba. Per punire la loro trasgressione, i genitori di Chichiro vengono trasformati in maiali, e la bambina dovrà trovare il modo di salvarsi e fuggire assieme a loro dal quel luogo affascinante e pericoloso, che Miyazaki racconta con spirito libero e surrealista, senza mai distinguere nettamente il bene dal male.

Orso d'oro al Festival di Berlino del 2002 e vincitore del premio Oscar 2003 come miglior film d'animazione,



La città incantata: Trailer - evento speciale ritorno al cinema

