La casa nera: Jordan Peele rifà l'horror di Wes Craven

Dopo Candyman, Jordan Peele pensa alla nuova versione un altro horror antirazzista: la casa nera di Wes Craven, uscito nel 1991.

Ricordate l'horror del 1991 La casa nera, diretto da Wes Craven e intitolato, nella versione originale, The People Under the Stairs? Ebbene, sappiate che Jordan Peele ha intenzione di restituircene un remake o un reboot, proprio come ha fatto con Candyman, che in effetti più che una nuova versione è un sequel di Candyman - Terrore dietro lo specchio. Il regista di Scappa - Get Out e Noi sarà certamente produttore. Può darsi che si occupi anche della regia e della sceneggiatura, ma al momento non ci è dato saperlo. Ciò che possiamo supporre è che il nuovo horror arrivi nelle sale cinematografiche nell'anno del trentesimo anniversario del film di Craven, che nel 2015, prima di morire, stava pensando di trasformare La casa nera in una serie tv.

La casa nera, che raggiunse un incasso mondiale di oltre 31 milioni e mezzo di dollari, raccontava la storia di un ragazzino afroamericano povero che, per trovare i soldi per curare la madre malata di cancro, si lasciava convincere da un amico della sorella a compiere un furto in una villa. I proprietari della lussuosa dimora erano due persone folli, orribili e crudeli che nascondevano un terribile segreto. Spaventoso al punto giusto, poco splatter e caratterizzato da toni da favola nera, il film aveva una chiara valenza politico-sociale. Era infatti una denuncia del razzismo, malattia che avvelenava i proprietari della casa da derubare, che non avevano nulla da invidiare alla strega di Hansel & Gretel. Proprio questo aspetto di denuncia ha convinto Peele, da sempre attento ai diritti delle minoranze e paladino della lotta contro la discriminazione, a imbarcarsi nell'avventura di un rifacimento per il pubblico contemporaneo. Lo aspettiamo con curioistà e intanto ci gustiamo il trailer dell'originale, che è una vera e propria chicca.