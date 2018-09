La casa dei libri: una clip italiana in esclusiva del film

Tratto da un romanzo di Penelope Fitzgerald del 1978 e vincitore di 3 premi Goya (miglior film, regia e sceneggiatura adattata), arriva nelle nostre sale il 27 settembre il nuovo film della regista spagnola Isabel Coixet, La casa dei libri.

Anche se è stato giudicato miglior film spagnolo dell'anno, è difficile pensare a una pellicola più british: per ambientazione, storia, attori, atmosfere. Emily Mortimer è una donna vedova, in una cittadina dell'Anglia Orientale nel 1959, che per amore del marito, con cui condivideva la passione per i libri, decide di acquistare una vecchia e malandata dimora storica e aprirci una libreria, dove vendere anche libri "scandalosi", come "Lolita" di Nabokov.

Ovviamente le si scatena contro la upper class del luogo, disturbata da tanto ardire, mentre il misterioso mr. Brundish, che vive recluso e circondato da leggende, cerca di aiutarla e per far questo esce dal suo rifugio.

Nella clip che vi mostriamo in esclusiva assistiamo proprio al primo "incontro", per ora solo epistolare, tra l'impavida Florence Green e mister Brudish (Bill Nighy).



La casa dei libri: Clip Italiana in Esclusiva - HD

Del cast fanno parte anche Patricia Clarkson, Reg Wilson, James Lance e Charlotte Vega.