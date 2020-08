News Cinema

La casa dei fantasmi: in arrivo una nuova versione che non è quella di Guillermo del Toro

Daniela Catelli di 31 agosto 2020

Per anni Guillermo del Toro è stato coinvolto in un nuovo film ispirato all'attrazione Haunted Mansion, già portata al cinema da Eddie Murphy nel 2003, ma lo Studio ha nuovi progetti che non lo riguardano.

Nel 2003 Eddie Murphy fu protagonista de La casa dei fantasmi, film ispirato all'attrazione di Disneyland Haunted Mansion. Adesso c'è in preparazione un reboot della storia, che non è però quello a cui dieci anni fa lavorava Guillermo del Toro, ma una nuova versione affidata alla sceneggiatrice del Ghostbusters al femminile, Katie Dippold. Quando del Toro era coinvolto in qualità di produttore e sceneggiatore nel progetto, il protagonista sarebbe stato Ryan Gosling, ma alla fine la Disney si è tirata indietro di fronte alla visione troppo cupa dell'autore messicano ed ha optato per una versione più adatta al pubblico di riferimento, che è quello giovanile. La casa dei fantasmi uscì lo stesso anno del primo film dei Pirati dei Caraibi, ma a differenza di quello non riuscì a trovare il giusto equilibrio tra l'avventura per ragazzi e l'argomento adulto e non seppe conquistare i favori del box office. L'aver affidato la sceneggiatura a un'autrice di commedie invece che a del Toro, sembrerebbe indicarere da parte della Disney la volontà di farne un nuovo film family-friendly, ma staremo a vedere.

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità