La capra: il film da vedere e commentare insieme martedì 1 settembre con SimulWatch

News Cinema

Come sappiamo, la sfortuna ci vede benissimo ed è proprio su questo assunto che esiste la divertente commedia francese La capra. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 1 settembre alle 16:30.

La visione condivisa di martedì 1 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un divertentissimo film francese. La capra è scritto e diretto da Francis Veber, il brillante autore francese a cui va il merito di aver creato alcune delle più divertenti commedie francesi tra gli anni 70 e 90, tra cui Il rompiscatole, Due fuggitivi e mezzo e La cena dei cretini. La capra non è certo meno divertente e con la sua comicità burlesca e surreale, crea ampio spazio di manovra per i due protagonisti Pierre Richard e Gérard Depardieu, entrambi calati magnificamente nei rispettivi ruoli del contabile iellato e del detective.

L'appuntamento per vedere tutti insieme La capra e commentarlo con gli amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 1 settembre alle 16:30.

La capra inizia con Maria, una ragazza ricchissima che viene rapita in Messico. La polizia e un detective privato non riescono a trovare alcuna traccia che possa aiutarli a ritrovare la ragazza. Uno psicologo ha un'idea geniale: siccome Maria è stata sfortunata fin dall'infanzia, potrà rintracciarla solo uno sfortunato come lei. Per questo viene scelto Perrin, un contabile della ditta del sig. Meyer, padre di Maria, al quale tutto va storto. Lui sarà la capra. Così Perrin è inviato con Campana in Centro America alla ricerca di Maria.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Old Boy.