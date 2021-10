La capienza dei cinema torna al 100% da lunedì 11 ottobre

News Cinema

L'ultimo decreto del Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta del Ministero della Cultura per estendere la capienza di teatri, sale cinematografiche e spazi culturali alla totalità di posti occupabili.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la richiesta del Ministero della Cultura di estendere al 100% la capienza degli spazi culturali, tra cui teatri e cinema. Le disposizioni del nuovo decreto si applicheranno a partire dall'11 ottobre e sarà dunque possibile occupare la totalità delle poltrone di una sala cinematografica, eliminando così la regola del distanziamento. Green Pass e mascherine rimangono obbligatorie. "La decisione del governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il CTS", ha dichiarato il ministro Dario Franceschini al termine del Cdm.

Attraverso le parole del Presidente Carlo Fontana, l'AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) esprime "grande soddisfazione per la decisione presa oggi dal Consiglio dei Ministri in merito all’aumento delle capienze al 100%, sia al chiuso che all’aperto, per i luoghi di spettacolo, decisione che recepisce, ed anzi ottimizza, l’indicazione espressa dal CTS la scorsa settimana e che abolisce le regole sul distanziamento interpersonale tra gli spettatori. Un sincero e forte ringraziamento va al Ministro Dario Franceschini, che si è speso su questo fronte con grande energia, sottoponendo direttamente al Presidente del Consiglio le nostre proposte, che oggi finalmente vengono accolte. Consideriamo questa notizia il passo finale e decisivo verso la normalizzazione di un settore che fino ad oggi era stato penalizzato più di altri da norme stringenti che ne avevano limitato la regolare attività, nonostante i luoghi di spettacolo si siano dimostrati, senza timore di smentita, assolutamente sicuri per la salute del pubblico”.

La soddisfazione per il nuovo decreto arriva anche dalle altre più importanti associazioni rappresentative del settore, quali FEDERVIVO (Federazione dello Spettacolo dal Vivo), ANFOLS (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche) ed ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema). "La decisione presa oggi dal Consiglio dei Ministri", dice il Presidente FEDERVIVO Filippo Fonsatti, "suona come una vera e propria rinascita per lo spettacolo, resa possibile dal determinante lavoro svolto dal Ministro Franceschini, il quale è riuscito a far passare in modo chiaro ed inequivocabile il messaggio di quanto siano sicuri i luoghi di spettacolo”. Grande soddisfazione anche da parte del Presidente ANFOLS Francesco Giambrone, che sottolinea “quanto l’aumento della capienza al 100% segni una svolta determinante per il ritorno alla normalità di un settore che ha vissuto momenti di grande sofferenza a causa delle forti limitazioni in vigore fino ad oggi. La giornata di oggi segna perciò un passo fondamentale per una nuova ripartenza, ed un grande ringraziamento va al Ministro Franceschini che ha mostrato grande sensibilità e senza il quale tutto ciò non si sarebbe realizzato”. Sulla stessa linea Mario Lorini, Presidente ANEC: “Quello di oggi è un segnale estremamente positivo per il pubblico e per la ripartenza del mercato. Il ritorno al 100% delle capienze per cinema e teatri era un obiettivo dovuto, ed è stato però reso possibile in primo luogo dalla forte spinta impressa del Ministro Franceschini. Ora è tempo di andare avanti sugli ulteriori obiettivi per tornare nel più breve tempo possibile alla piena condivisione della esclusiva esperienza che solo il grande schermo sa dare”.