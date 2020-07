La candidata ideale: il poster in esclusiva del nuovo film di Haifaa Al Mansour, al cinema dal 3 settembre

News Cinema

La candidata ideale, della regista Haifaa Al Mansour, arrivata alla ribalta nel 2012 con La Bicicletta verde, esce il 3 settembre distribuito da Academy Two. Vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster ufficiale italiano del film

Arriverà in sala il 3 settembre distribuito da Academy Two La candidata ideale, il film di Haifaa Al Mansour in corsa per il Leone d’Oro alla 76. Mostra del Cinema di Venezia. Haifaa Al Mansour è la prima regista saudita e la ricordiamo per il film del 2012 La bicicletta verde. Ne La candidata ideale affronta ancora una volta questione femminile in Arabia Saudita attraverso la storia di una donna medico determinata a sfidare la società tradizionalista candidandosi come sindaco della sua città.

C’è grande coraggio in quest’opera di Haifaa Al Mansour, che ha dovuto girare il suo primo film chiusa in un furgone perché non poteva entrare in contatto con gli uomini presenti sul set. Per La candidata ideale, che vede protagonista Mila Alzahrani, la regista è uscita dal furgone e ha raccontato una vicenda anche comica che contiene un messaggio di speranza e che invoca un mondo senza sessismo. Del film è appena uscito il poster, che vi mostriamo in esclusiva, non prima di aver richiamato la vostra attenzione sulla sinossi ufficiale.

Maryam è giovane e ambiziosa e lavora come medico presso una piccola clinica cittadina in Arabia Saudita. Nonostante le sue qualifiche, ogni giorno deve guadagnarsi con fatica il rispetto dei suoi colleghi uomini e l’accettazione da parte dei suoi pazienti. Un errore burocratico la fa imbattere per caso nel modulo di iscrizione alle elezioni locali della sua città e decide di candidarsi. Ingaggia le sue sorelle minori perché inizino una raccolta fondi e pianifichino gli eventi per la sua campagna elettorale. Nonostante le restrizioni imposte alle donne, la coraggiosa candidatura di Maryam prende slancio e sfida il sistema patriarcale.

