La breve vita di Buddy Holly sarà raccontata nel biopic Clear Lake diretto da Bruce Beresford

Il regista australiano Bruce Beresford, 79 anni, torna dietro la macchina da presa per un film biografico dedicato al rocker Buddy Holly, morto a soli 23 anni nel 1959 in un incidente aereo assieme ad altri celebri musicisti.

Non aveva certo l'aria da rocker come siamo abituati a vederli, Buddy Holly, con gli occhialoni, i capelli corti e l'aria un po' da nerd, ma è stato uno dei più grandi e influenti musicisti nella storia della musica rock. Tanto che quando è morto, per un incidente aereo, a soli 23 anni, assieme a Richie Valens e Big Popper, il mondo della musica portò il lutto a lungo e Don McLean avrebbe dedicato al giorno in cui "la musica morì", una delle sue più belle canzoni, "American Pie". Ci fa dunque molto piacere sapere che la breve vita di questo talentuoso musicista arriverà di nuovo sullo schermo (dopo il poco noto The Buddy Holly Story, del 1978, con Gary Busey) nel biografico Clear Lake e che a dirigerlo sarà un quasi ottuagenario e ancora attivissimo regista australiano, Bruce Beresford, autore di film di grande successo come Tender Mercies e A spasso con Daisy.

A produrre il film sarà Stuart Benjamin, che ha già prodotto film come Ray e La bamba. Clear Lake inizierà dall'adolescenza di Buddy Holly e incentrerà gran parte della sua narrazione sul tour Biggest Show of Stars, in cui si esibì, rompendo le barriere razziali fino ad allora solidissime, con il musicista di colore Clarence Collins. Il film mostrerà anche gli incontri e le collaborazioni di Buddy Holly con Little Richard, Dion, Lavern Baker e altri pionieri della musica, fino all'incontro con la futura moglie, Maria Elena Holly, e alla fatale decisione di partecipare al Winter Dance Party del 1959, a cui si recava sull'aereo che il 3 febbraio si schiantò vicino a Clear Lake nell'Iowa.

La vedova di Holly è produttrice associata del film, assieme a Rick French, che ha rilasciato questa dichiarazione: "Lo sfondo della storia è come artisti neri, ispanici e bianchi si unirono nel primo tour musicale integrato e iniziarono ad abbattere le barriere razziali, in modo simile a come Jackie Robinson ha fatto col baseball professionista. È una storia molto importante per me perché sono comproprietario della squadra di minor league di Daytona Beach, in Florida, dove Jackie Robinson per primo ha abbattuto le barriere razziali".

Queste le parole di Bruce Beresford: "Mi sono sentito attratto da Clear Lake perché la sceneggiatura racconta la tragica storia di Buddy Holly e la sua epoca con dettagli affascinanti e vivaci caratterizzazioni. Non c'è nemmeno bisogno di dire che un ulteriore grande motivo di attrazione è stata tutta quella musica meravigliosa".

La sceneggiatura è stata scritta da Patrick Shanahan e il budget è fissato tra i 15 e i 20 milioni di dollari, a seconda di chi sarà (e quanto costerà) il protagonista. Le riprese, coronavirus permettendo, inizieranno in autunno.