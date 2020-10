La belva è Fabrizio Gifuni nel trailer del film di Ludovico Di Martino

News Cinema

Al cinema il 27, 28 e 29 ottobre, La belva è un action movie italiano di Ludovico Di Martino con Fabrizio Gifuni di cui è stato appena diffuso il trailer.

E se fosse l'inizio di un nuovo corso del cinema italiano? E se all'improvviso scoprissimo che siamo bravi anche noi a fare gli action thriller? Il trailer de La belva mostra che il film ha ottime carte da giocare, con un Fabrizio Gifuni come non l'avevamo mai visto prima (la foto in alto è di Angelo Turetta).

L'attore interpreta un ex reduce di guerra cupo e solitario di nome Leonida Riva che ha un passato nelle Forze Speciali dell'Esercito Italiano. Per la natura del suo lavoro ha sempre trascurato la famiglia e questo il figlio maggiore Mattia non glielo perdona. La piccola Teresa invece lo adora ed è quando lei è in pericolo che Leonida ritorna ad essere ciò che era in passato, una belva.