La belva arriva su Netflix: il nuovo trailer dell'action italiano disponibile in streaming dal 27 novembre

Antonio Bracco di 19 novembre 2020

Diretto da Ludovico Di Martino, La Belva è film d'azione con un Fabrizio Gifuni come non l'abbiamo mai visto prima. Non essendo riuscito ad arrivare nei cinema per il recente DPCM, il film sbarca su Netflix il 27 novembre.