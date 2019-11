La Belle Époque: in esclusiva una poetica scena a ritmo di tango dal film con Daniel Auteuil

News Cinema

L'opera seconda del giovane francese Nicolas Bedos, apprezzata a Cannes e alla Festa di Roma, arriva al cinema il 7 novembre.

Le note di un immortale classico del tango, Por una cabeza, musicato da Carlos Gardel, inno all’amore di un giocatore per le belle donne. Lui è Daniel Auteuil, che si affida a uno società che rimette in scena momenti cruciali della vita dei propri clienti (gestita da Guillaume Canet) per riprovare l’emozione del primo incontro con la donna della sua vita, che l’ha appena lasciato dopo tanti anni di matrimonio.

Lei è Fanny Ardant, ma in questa scena, una poetica ricostruzione, è interpretata dalla giovane Doria Tellier, musa e compagna, a sua volta, del regista di La belle époque, Nicolas Bedos. Un film sull’amore, sul tempo che passa e sulla trasformazione dei sentimenti all’interno di una coppia.