La Bella e Lord Voldemort, nel fake trailer l'oscuro mago ha un cuore tenero

Creatività e sapiente uso di software come After Effect possono dare alla luce video mash up come questo. Due ragazzi norvegesi che su YouTube si fanno chiamare PistolShrimps, hanno uploadato quattro giorni fa un finto trailer dove Emma Watson alias Belle si innamora di un'altra "bestia", Ralph Fiennes alias Lord Voldemort. Oltre al divertente effetto del mix di immagini, il risultato sembra persino credibile. Giusto per non dimenticarlo, La bella e la Bestia uscirà in sala il 16 marzo (più in basso il trailer vero).