La Bella e la Bestia: una clip della canzone "Belle" con Emma Watson

Il 16 marzo arriverà nei cinema La Bella e la Bestia, remake del 30° lungometraggio animato del canone Disney datato 1991: oggi possiamo ammirare una clip di quasi un minuto tratta dalla scena musicale di apertura, legata alla canzone "Belle" di Howard Ashman & Alan Menken, nominata all'Oscar (ma vinse "Stia con noi", "Be Our Guest", ovviamente), qui cantata dalla protagonista Emma Watson.

La sequenza permette di verificare quanto, almeno stando al materiale promozionale, questo musical dal vivo di Bill Condon tenti di seguire le orme dell'originale con la massima aderenza possibile. Bisognerà attendere per capire se lascerà spazio anche a una reinterpretazione, com'è accaduto, con solidi risultati, per Il libro della giungla.