Il nuovo film Disney La Bella e la Bestia trionfa al box office italiano e, dopo un opening di oltre 900mila Euro, raggiunge un incasso di 7.2 milioni di Euro nel primo week-end di programmazione. Rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione del 1991, il film ha già raggiunto una serie di record nel nostro Paese: miglior opening 2017, secondo miglior opening (giovedì-domenica) di sempre nel mese di marzo e miglior opening week-end di sempre per un lungometraggio Disney uscito di giovedì.



L'Amministratore Delegato di The Walt Disney Company Italia Daniel Frigo ha dichiarato "Abbiamo iniziato il nuovo anno con questo sensazionale evento cinematografico al quale tutta la company ha lavorato con grandissimo entusiasmo e impegno. Dal theatrical al retail, dal licensing al Disney Store: un’unica grande squadra in cui, grazie a una strategia integrata e al supporto di diversi partner, tutti hanno potuto dare il proprio prezioso contributo. Un film capace di conquistare il pubblico di ogni età: La Bella e la Bestia piace a tutti, dai 5 ai 90 anni e lo dimostra il box office di questo primo weekend. La magia Disney torna sul grande schermo grazie al meraviglioso lavoro degli Studios e di una company che ha creduto fortemente in questa straordinaria rivisitazione live action".