La Bella e la Bestia: nessun piano della Disney per un sequel, più probabili un prequel o uno spin-off

I numeri parlano chiaro, il reboot in live-action de La Bella e la Bestia con protagonista Emma Watson, appena uscito in tutto il mondo, è un enorme successo commerciale (e parliamo dei soli introiti cinematografici, senza contare il merchandise). Il film diretto da Bill Condon ha battuto il record d'incasso nei weekend del mese di marzo in America con 174 milioni di dollari; bottino complessivo internazionale che supera i 400 in una manciata di giorni, e ciò verosimilmente significa che verrà tranquillamente sfondato il tetto del miliardo di dollari.

Eppure la Disney non ha in programma un sequel del film. Lo ha confermato il presidente di produzione della major Sean Bailey, che invece ha ipotizzato l'idea di uno spin-off o di un prequel. E ha aggiunto che per il momento si pensa di realizzare la versione in live-action soltanto di "vecchie glorie" della Disney, vale a dire produzioni precedenti al 2000. Ah, per il momento non verranno toccate neppure le produzioni della Pixar.

Dopo il fallimento di Alice attraverso lo specchio dello scorso anno evidentemente alla Disney non si fidano troppo dei sequel, nonostante si stia cercando di realizzare un Maleficent 2 e si sta attualmente girando Mary Poppins Returns. Essendo però il cult originale datato addirittura 1964, quest'ultimo secondo capitolo rientra nell'operazione di revival nostalgico che sta portando cascate di denaro sonante nelle casse della casa di produzione.