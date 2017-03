La Bella e la Bestia incanta il box office del weekend

Il box office del weekend ha ridato nuova linfa a una stagione che sembrava già conclusa, riportando al cinema gli spettatori grazie a tre film che hanno spodestato i dominatori della scorsa settimana.

Mentre Logan scende al sesto posto (4.848.000 euro il suo totale), al quinto troviamo, in discesa di due posizioni, uno dei film migliori candidati all'Oscar di quest'anno. Il diritto di contare, la storia vera delle pioniere di colore alla NASA, aggiunge 574.000 euro al suo bottino che in totale arriva a superare 1.608.000.

Precipita in quarta posizione Kong: Skull Island, che era al primo posto la scorsa settimana, con 729.000 euro che portano il suo totale a 2.543.000.

Il terzo gradino del podio è occupato questa settimana dalla new entry John Wick 2, sequel dell'action con Keanu Reeves, che al suo debutto incassa 766.000 euro.

Al secondo posto si piazza un film che dimostra che gli amanti dell'horror non dimenticano gli spaventi passati. Nonostante le tiepide recensioni, The Ring 3, che rilancia a distanza di anni gli orrori del video maledetto di Samara, fa registrare il rispettabile incasso di 772.000 euro.

E al primo posto, com'era prevedibile, entra alla grande con 6.923.000 euro e una media per sala di oltre 8000 euro il remake live action della Disney La Bella e la Bestia. Dopo il successo del film in patria, Il regista Bill Condon e i protagonisti Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans e Josh Gad hanno proprio di che festeggiare. E non è che l'inizio.

I film più visti in Italia nel weekend: box office completo.