La Bella e la Bestia: ascoltate Emma Watson che canta "Something There"

Arriva dalla pagina facebook ufficiale del film un bel regalo di fine d'anno per i fan de La Bella e La Bestia e della protagonista della sua nuova versione in live action in uscita a marzo 2017, Emma Watson.

E' stato infatti pubblicato in anteprima un assaggio della celebre canzone "Something There", composta da Howard Ashman e Alan Menken per l'omonimo classico dell'animazione Disney del 1991.

Per l'esattezza, si tratta della terza strofa della canzone di cui vi riportiamo il testo qui sotto:

"New and a bit alarming

Who'd have ever thought that this could be

True, that he's no Prince Charming

But there's something in him that I simply didn't see"

Ascoltatela cantata da Emma Watson:



