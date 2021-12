La Befana vien di Notte II - Le origini: Backstage e nuove clip del film con Monica Bellucci e Fabio De Luigi

News Cinema

La Befana vien di Notte 2, diretto da Paola Randi, con protagonisti Monica Bellucci, Zoe Massenti e Fabio De Luigi, arriva al cinema il 30 dicembre.

Un dietro le quinte esclusivo e nuove clip dal film con Monica Bellucci, Zoe Massenti e Fabio De Luigi sono disponibili per l'arrivo al cinema di La Befana Vien di Notte II - Le Origini il film prodotto da Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky Cinema e in uscita domani, 30 dicembre, con 01 Distribution. Diretto da Paola Randi e sceneggiato da Nicola Guaglianone e Menotti, il film vede nel cast Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, con Corrado Guzzanti e con Fabio De Luigi.





La Befana vien di Notte 2 - Le Origini: Il backstage del Film - HD

"Dopo il successo del primo La Befana vien di Notte, abbiamo riunito il duo di sceneggiatura di Jeeg Robot con l’obiettivo di scrivere un film ancora più bello, ancora più magico, ancora più realistico ‐ nel senso che piace a noi, un film dove avventure, miracoli e superpoteri non sono echi di un mondo esotico e lontano, ma avvengono proprio qui, in Italia, a due passi da casa" commentano gli sceneggiatori Nicola Guaglianone e Menotti. "Così ci siamo chiesti, ma chi è veramente la Befana? Per un po’ abbiamo provato a documentarci, ma alla fine abbiamo preferito inventare una storia universale, raccontando la trasformazione di una ragazzina egoista in una giovane donna che protegge i più piccoli e i più indifesi" concludono gli sceneggiatori.



La Befana vien di Notte 2 - Le Origini: Clip Ufficiale del Film "La Calza" - HD

L'esperienza è stata importante anche per la regista Paola Randi che afferma "quando ho letto il trattamento di Nicola Guaglianone e Menotti, mi sono esaltata: un’avventura meravigliosa con personaggi vibranti, invenzioni geniali e una fantasia prorompente. Mi sono messa a servizio della storia con entusiasmo, lavorando insieme a questi autori straordinari per “cucirmela” addosso, così da poterla onorare al massimo delle mie capacità".



La Befana vien di Notte 2 - Le Origini: Clip Ufficiale del Film "Il Ballo" - HD

La Befana vien di Notte 2 - Le origini: trama e trailer ufficiale del film

XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe. L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

Che la leggenda abbia inizio!