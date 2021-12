La befana vien di notte 2 - Le origini: il trailer del film con Monica Bellucci

News Cinema

Uscirà al cinema il 30 dicembre 2021 La Befana vien di notte II - Le origini di cui ora possiamo vedere il primo trailer.

Quest'anno la Befana non aspetterà si scavallare verso nel 2022 per mostrarsi agli spettatori cinematografici.

Nel pieno svolgimento delle festività, il 30 dicembre è il giorno in cui sbarcherà nelle sale La Befana vien di notte II - Le origini, sequel, o meglio prequel, del film con Paola Cortellesi e Stefano Fresi che aveva avuto un ottimo riscontro di pubblico. Diretta da Paola Randi e sceneggiata da Nicola Guaglianone e Menotti, questa nuova avventura si avvale della presenza nel cast di Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi. Il film è prodotto da Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky Cinema e arriverà nelle sale grazie a 01 Distribution.

Qui sotto il primo trailer di La befana vien di notte II - Le origini, più in basso la trama.

La Befana vien di notte 2 - Le origini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La Befana vien di notte II - Le origini: la trama del film

Siamo nel XVIII secolo. Paola è una ragazzina di strada che vive di espedienti, piccole truffe ed è sempre a caccia di guai. Un giorno si trova inavvertitamente ad intralciare i piani del terribile Barone De Michelis, un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta, con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe. L'intervento della dolce e potentissima Dolores, una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scopre che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale.