La Befana torna di notte: al via le riprese di La Befana vien di notte 2

Grande successo al botteghino natalizio del 2018, il film sta per avere un prequel con un cast e una regia tutti rinnovati, ma con la sceneggiatuta ancora firmata da Nicola Guaglianone.

Uscito in sala il 27 dicembre del 2018, in quel tempo che sembra così lontano nel quale i cinema esistevano ancora e funzionavano, tempo che speriamo torni presto il nostro presente, La Befana vien di notte fu un grande successo, arrivando a incassare la bellezza di 7 milioni e 700mila euro.

Quasi scontato, quindi, che ne venisse messo in cantiere un sequel. O meglio: un prequel.

Sono infatti iniziate il 1° marzo le riprese del film La Befana vien di notte 2 – Le origini, Idel personaggio della Befana interpretato nel primo film da Paola Cortellesi.

Nicola Guaglianone, soggettista e sceneggiatore di La befana vien di notte, torna a scrivere il copione in coppia col fido Menotti, mentre la regia passa dalle mani di Michele Soavi a quelle di Paola Randi, la regista di quel piccolo grande film che è Tito e gli alieni (se non l'avete visto correte a recupararlo su RaiPlay o sulle altre piattaforme che lo propogono in streaming) e di alcuni episodi della serie Netflix Luna Nera.

Tutto nuovo il cast, che è composto da Monica Bellucci, dalla giovanissima e amatissima influencer Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi.

La Befana vien di notte 2 – Le origini è prodotto da Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky, e sarà distribuito da 01 Distribution.

Questa la trama ufficiale diffusa tramite comunicato stampa:

XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe.

L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso.

Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

Che la leggenda abbia inizio!