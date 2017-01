La battaglia di Hacksaw Ridge: il trailer italiano del film di Mel Gibson con Andrew Garfield

Dopo la presentazione in anteprima allo scorso Festival di Venezia, arriverà nei cinema italiani il 9 febbraio 2017 La battaglia di Hacksaw Ridge, il nuovo film diretto da Mel Gibson con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam Worthington, Vince Vaughn e Hugo Weaving.

La battaglia di Hacksaw Ridge si svolge nel 1942 e vede protagonista il giovane Desmond Doss, obiettore di coscienza per motivi religiosi e figlio di un veterano della Prima Guerra Mondiale, che decide di arruolarsi per servire il proprio Paese. Dopo un addestramento duro e a tratti umiliante, viene ufficialmente designato come soccorritore nella cruenta battaglia di Okinawa. Senza mai imbracciare un arma, Doss dimostrerà a tutti di essere un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini e diventando il primo obiettore insignito della Medaglia d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana.