La barca di Lo squalo torna per salvare... gli squali

Qualcuno vuole creare una replica fedele dell'Orca, la barca dalla quale Quint, Brody e Hooper hanno affrontato l'enorme e feroce squalo bianco del film di Spielberg.

In Lo squalo, il leggendario film diretto da Steven Spielberg, i protagonisti Brody e Hooper partivano per una spedizione di pesca destinata all'uccisione della creatura che stava insanguinando l'estate dell'isola di Amity a bordo dell'Orca, la barca del capitano Quint, quello del famosissimo monologo sugli squali e la USS Indianapolis.

Alla fine del film, lo saprete tutti, quella barca finiva fatta a pezzi e sul fondo dell'oceano. Ma ora potrebbe tornare a vivere, e a navigare.

Per iniziativa di due siti internet dedicati al film di Spielberg e agli squali, che si chiamano Making the Monster e The Daily Jaws, è partita una raccolta di fondi online per far sì che una barca da aragoste della Nova Scotia che ora si chiama Lydia venga restaurata e modificata per diventare una perfetta replica dell'Orca di Quint, allo scopo di trasformarla in una barca dedicata alla "ricerca sulla vita marina che permetta alle persone di conoscere meglio la varietà di squali che popolano l'area attorno a Martha's Vineyard, compresi gli squali bianchi".

Nel progetto è coinvolta anche Wendy Benchley, la vedova di Peter Benchley, l'autore del libro da cui venne tratto il film di Spielberg, che è membro del consiglio di amministrazione di Beneath the Waves, un'associazione no profit dedicata alla preservazione della vita marina, che userà la nuova barca (che per precisione verrà battezzata Orca III, visto che per girare Lo squalo ne vennero realizzate due, una andata distrutta per le riprese, l'altra per incuria nel corso degli anni) per organizzare ed eseguire missioni di ricerca a tutela e protezione degli oceani e degli squali.

Coinvolti sono anche lo scenografo di Lo squalo Joe Alves e Chris Crawford, un residente di Martha's Vineyard che diede un contributo essenziale alla creazione della barca che si vede nel film di Spielberg, che si adopereranno per la realizzazione di una nuova barca il più possibile identica a quella del film.





