La bambola assassina visto da un pubblico di soli Chucky

È uscito in Italia in anteprima mondiale il 19 giugno il reboot de La bambola assassina, firmato da Lars Klevberg, e nel fiacco box office estivo si è comunque piazzato al terzo posto al box office dopo Arrivederci professore e Pets 2. Ma una proiezione davvero speciale, come vedete nella foto, si è svolto nella celebre Alamo Drafthouse di Austin, in Texas, non nuova a questo tipo di eventi (c'è stata ad esempio un'anteprima solo per "mamme incinta" in occasione di The Prodigy.

A vedere La bambola assassina c'era un pubblico composto interamente da Chucky, ovvero da un pubblico di Cosplayers, in un'anteprima intitolata "Chucky Only", ovvero Solo per i Chucky. Prima della proiezione i volontari si sono adoperati per spaventare gli ignari spettatori di altri film. Chi non si è voluto sottoporre all'elaborato trucco e parrucco per somigliare alla Bambola Assassina, è stato dotato di maschere, ma tutti sono stati vestiti esattamente come Chucky.

Ci sembra un'iniziativa molto divertente che forse, soprattutto per questo tipo di film, potrebbe incentivare l'arrivo del pubblico in sala.