La Bambola Assassina: vinci il tuo invito omaggio per la maratona del 21 giugno al The Space Cinema Moderno di Roma

E' già nei cinema italiani, in anteprima mondiale, La Bambola Assassina, l'atteso film che segna il ritorno sul grande schermo di Chucky, la più spietata delle bambole horror, a trent'anni dall'uscita del primo film.

Per celebrare il trentennale MidnightFactory, etichetta horror di Koch Media, ha organizzato ha organizzato una speciale maratona evento per i fan dell'horror, venerdì 21 giugno in tutti i The Space Cinema d'Italia.

In particolare, al The Space Cinema Roma Moderno di Roma (Piazza Della Repubblica, 43), a partire dalle 20, Roberto Recchioni, fumettista e curatore di Dylan Dog, che ha creato una speciale locandina del film in edizione limitata in regalo a tutti i partecipanti alla maratona in tutti i The Space Cinema, interverrà prima della proiezione insieme a Manlio Gomarasca, direttore artistico di Midnight Factory e direttore editoriale di Nocturno.



La maratona inizierà con la proiezione del primo film del 1989, e dopo un breve intervallo sarà la volta del reboot La Bambola Assassina.

Midnight Factory e Koch Media vi offrono la possibilità di aggiudicarvi un invito omaggio (valido quindi per 1 sola persona) per partecipare a questo evento presso il The Space Cinema Moderno.



Per ottenere l'invito basta seguire le istruzioni contenute nei post pubblicati sulla pagina Facebook e l'account Instagram di Midnight Factory.

La Bambola Assassina: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD