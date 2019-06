La bambola assassina: un chatbot per realizzare il Chucky personalizzato e interagire con lui

Chucky sta tornando! La bambola assassina, reboot dell’omonimo film di successo del 1989 sarà al cinema dal 19 giugno distribuito in anteprima mondiale da Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media. In questo nuovo film Chucky è un giocattolo moderno tecnologicamente avanzato e dotato di intelligenza artificiale che si connette e controlla, a suo macabro piacere, tutti i dispositivi. Una digressione tecnologica che gioca con le paure della nostra società contemporanea, rendendo la Bambola Assassina più attuale che mai.

E a proposito di tecnologia, Koch Media, complice QMI Stardust, in occasione dell’uscita italiana del film, ha realizzato il chatbot de La Bambola Assassina per personalizzare il proprio Chucky. Tramite il chatbot si possono infatti scegliere il colore dei capelli e degli occhi e l’outfit per ottenere una versione esclusiva. Sarà inoltre possibile interagire direttamente con la bambola horror più famosa e cinica della storia del cinema. Ma le sorprese non sono finite. Una volta realizzata la versione personalizzata di Chucky, si riceverà immediatamente un buono cinema per 2 persone (1+1) per la visione del film.

Non resterà che condividere il video sui social per far morire gli amici…d’invidia! Pronti a giocare con Chucky?

La Bambola Assassina: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Karen (Aubrey Plaza), una mamma single, regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola "Buddi" per il suo compleanno. Il giocattolo però si rivelerà un oggetto dalla natura sinistra, dotato di intelligenza artificiale priva di limiti sia nell’apprendimento che nella sua furia.