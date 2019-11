La bambina di C'era una volta... a Hollywood: "Leonardo? Per me Da Vinci o DiCaprio era la stessa cosa"

News Cinema

La giovanissima Julie Butters scelta da Quentin Tarantino, non sapeva chi fossero Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Se avete visto C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino, tra le tante scene di cui avrete discusso con gli amici o su cui vi è capitato di leggere parecchi commenti, c'è anche quella della lezione di professionalità e autostima che l'attrice bambina impartisce al povero Rick Dalton in crisi di identità.

Quel giovane personaggio è anche colei che alla fine della ripresa nel saloon gli sussurra all'orecchio "è stata la scena meglio recitata che abbia mai visto in tutta la mia vita". Ricorderete senz'altro questo passaggio, perché la reazione di gioia negli occhi di Rick Dalton non ha prezzo. E non lo ha per un motivo preciso... quello è Leonardo DiCaprio, santo cielo! Uno dei più famosi, amati e celebrati attori del mondo da oltre vent'anni. Ma, prima di incontrarlo per girare il film, la piccola Julia Butters non sapeva (giustamente) chi fosse.