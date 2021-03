News Cinema

La bambina che non voleva cantare: la parola a Carolina Crescentini e Tecla Insolia, protagoniste del film tv

Mauro Donzelli di 08 marzo 2021

In arrivo su Rai 1 in prima serata di mercoledì 10 marzo il film tv biografico La bambina che non voleva cantare, ritratto dell’infanzia e della prima giovinezza della cantante Nada. Ce ne parlano le due protagoniste, Carolina Crescentini e Tecla Insolia, in due video interviste.