La bambina che amava Tom Gordon: Lynne Ramsay porta al cinema Stephen King

News Cinema

La fiaba nera del romanzo di Stephen King La bambina che amava Tom Gordon sarà portata al cinema dalla regista Lynne Ramsay.

Amata e stimata da molti, Lynne Ramsay, la regista scozzese autrice di film come ... E ora parliamo di Kevin e A Beautiful Day con Joaquin Phoenix, ha scelto di cimentarsi con Stephen King. Porterà infatti al cinema uno dei romanzi più affascinanti dello scrittore del Maine, la fiaba nera "La bambina che amava Tom Gordon", pubblicato nel 1999.

Nel libro, Trisha, una ragazzina che si è persa nei boschi in cui si è inoltrata durante una discussione tra i suoi genitori, col sopraggiungere della fame e il crescere della stanchezza inizia ad avere delle allucinazioni, intraprende delle conversazioni col suo idolo, il giocatore di baseball dei Boston Red Sox, Tom Gordon, e teme che qualcuno, o qualcosa, forse il mostruoso Dio dei perduti, sia sulle sue tracce. Si tratta di una moderna fiaba gotica, con una sola protagonista, in cui King dà eccellente prova della sua abilità di narratore.

Sicuramente una sfida non facile per chiunque voglia portarla sul grande schermo, ma forse Lynne Ramsay, che ha adattato anche il testo assieme a Christy Hall, potrebbe essere la persona adatta per farlo. Le riprese sono previste per l'anno prossimo.