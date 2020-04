La bambina che amava Tom Gordon di Stephen King diventerà un film

News Cinema

A scriverlo Christy Hall, la mente dietro la serie Netflix I Am Not Okay With This.

La compagnia di produzione Village Roadshow ha acquistato i diritti di sfruttamento cinematografico de La bambina che amava Tom Gordon, uno dei romanzi più personali e toccanti scritti dal maestro dell’horror Stephen King. A scrivere l’adattamento per il grande schermo sarà Christy Hall, recentemente salita agli onori della cronaca come co-ideatrice e produttrice esecutiva della serie Netflix I Am Not Okay With This.

Pubblicato nel 1999, La bambina che amava Tom Gordon segue le vicende della dodicenne Trisha McFarland, la quale sceglie un altro sentiero rispetto a quello che sua madre e suo fratello stanno adoperando per attraversare gli Appalachi. Dopo essersi persa la bambina vaga per giorni confortata solamente dalla sua radiolina. Fan sfegatata del pitcher dei Boston Red Sox Tom Gordon, Trisha fantastica che il suo eroe venga a salvarla, mentre in realtà qualcosa di enorme e spaventoso si è messo sulle sue tracce…

Ricordiamo che da Stephen King, tra i numerosi progetti, è stato messo in produzione anche l'adattamento cinematografico di Le notti di Salem, che sarà diretto da Gary Dauberman.