La Apple al salvataggio di Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio

Sarà l'azienda della mela a sostenere il budget di Killers of the Flowers Moon, il nuovo annunciato film del grande regista americano, affiancando la Paramount.

Se abbiamo potuto vedere The Irishman, dobbiamo ringraziare Netflix. Se potremo vedere Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese che vede coinvolti nel cast Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, probabilmente dovremo ringraziare Apple.

L'accordo non è ancora concluso ufficialmente, a pare che sarà l'azienda della Mela a integrare la Paramount e a sostenere il budget del film, arrivato a circa 200 milioni di dollari.

Nelle scorse settimane Scorsese, di fronte alle richieste della Paramount, che non intendeva sostenere da sola i costi di produzione, aveva lanciato un appello ad altre società (tra cui proprio Apple), affinché entrassero finanziariamente nel progetto, e a quanto pare ora qualcuno ha risposto.

Secondo le prime indiscrezioni, Paramount manterrebbe i diritti e i proventi di distribuzione del film in sala, mentre Apple, tramite la sua Apple TV +, lo distribuirà via streaming.

Basato su un libro di David Grann che ricostruisce vicende realmente accadute negli Stati Uniti degli anni Venti, adattato da Eric Roth, Killers of the Flower Moon racconta la strage dei nativi americani della nazione Osage e del loro territorio pieno di petrolio nell’Oklahoma degli anni ’20, sulla quale indagò un'agenzia federale che, anche grazie a quel caso, divenne poi la nota FBI.