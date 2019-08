News Cinema

ComingSoon.it conferma la sua presenza come media partner ufficiale del Festival, ideato e diretto da Salvatore Marino.

La 2ª Edizione del VerticalMovie Festival si svolgerà a Roma, dal 10 al 12 Ottobre, presso il Museo D'Arte Contemporanea MACRO ASILO, Via Nizza 138.

Quest'anno si sono iscritte al Festival oltre 600 opere provenienti da 87 paesi di cinque continenti diversi. Una conferma dell’utilizzo sempre più diffuso dei video in formato verticale, la nuova frontiera audiovisiva preferita dai giovani di tutto il mondo. ComingSoon.it e Rai confermano e consolidano la loro presenza come media partner ufficiali del VerticalMovie Festival, ideato a diretto da Salvatore Marino.

Numerose le personalità dello spettacolo che presenzieranno a questa seconda edizione, fra cui Abel Ferrara, Ferzan Ozpetek, Fabio Frizzi, Peter Greenaway, Enzo Castellari, Marco Spoletini e Federico Moccia.



Tra i corti in concorso quest'anno c'è THE RAIN INSIDE di Corrado Ceron, che racconta di Aldo, un ottantenne che vaga per casa confuso e senza memoria e Dora, la sua badante etiope. Il momento del caffè diventa per lei l'occasione per ricordare la sua famiglia nelle piantagioni e per lui il volto sfuggente della moglie che non c'è più. Sono due chicchi di caffè vicini che si prendono cura l'uno dell'altro.



Ve ne presentiamo il trailer:





Maggiori informazioni sul sito ufficiale: verticalmovie.it