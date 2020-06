L'uscita di Matrix 4 slitta di un anno al 2022, Tenet arriva negli USA il 31 luglio

News Cinema

La Warner Bros ha rivisto le date di uscita di alcuni dei suoi titoli: Tenet, Matrix 4, Wonder Woman 1984 e Godzilla vs Kong. Quando usciranno al cinema questi film?

I dirigenti della Warner Bros si sono riuniti per rivedere le date di uscita di alcuni titoli di rilievo del loro listino cinematografico, stravolto dall'emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19. Per quanto riguarda Matrix 4, considerato lo slittamento di molti film che vanno a profilare poco per volta un nuovo calendario generale delle uscite e il fatto che le riprese siano state interrotte lo scorso marzo, la decisione è stata quella di fissare una nuova data per il film con Keanu Reeves. Non ci sono i tempi tecnici avere Matrix 4 pronto per il 21 maggio 2021, dunque l'uscita è stata spostata di quasi un anno, al 1° aprile 2022.

L'attesissimo Tenet, invece, ha subito un leggero slittamente di due settimane e ufficialmente arriverà nelle sale americane il 31 luglio 2020 (anche per una questione di finalizzazione delle copie in versione Imax). Il film di Christopher Nolan è sempre il più simbolicamente il titolo che segnerà il vero ritorno all'attività delle sale con il pubblico, almeno queste sono le speranze a livello mondiale per la ripartenza del settore. Siamo ancora in attesa di sapere quando verrà definita l'uscita di Tenet sul mercato italiano.

Hanno subito uno spostamento sul calendario anche Wonder Woman 1984 e Godzilla vs Kong, le cui nuove date di uscita americane ora sono, rispettivamente, il 2 ottobre 2020 e il 21 maggio 2021.

Ancora avvolta in una coltre di mistero, si sa ben poco della trama di Tenet. Il film diretto da Christopher Nolan si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale che coinvolge sette nazioni diverse, tutti invischiate in un enigmatico intrigo. Il film presenta un cast d'eccellenza, formato da Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Debicki, Himesh Patel e altri grandi nomi, come Kenneth Branagh e Michael Caine. Qui sotto il nuovo trailer italiano di Tenet.