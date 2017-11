L'uomo sul treno: Liam Neeson nel trailer italiano del nuovo thriller di Jaume Collet-Serra

Con L'uomo sul treno - The Commuter, in uscita nei cinema italiani il 25 gennaio 2018, distribuito da Eagle Pictures, Liam Neeson e il regista Jaume Collet-Serra firmano la loro quarta collaborazione dopo i successi di Unknown - Senza identità, Non-Stop e Run All Night - Una notte per sopravvivere.



In questo nuovo thriller, scritto da Byron Willinger e Philip de Blasi, Neeson è Michael, un ex agente del dipartimento di polizia di New York che prende quotidianamente lo stesso treno per andare e tornare dal lavoro. Un giorno viene avvicinato da una seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale passeggero del treno è, a suo avviso, "fuori posto". Michael è intrigato e accetta la sfida, ma si trova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri. Nel cast del film, accanto a Liam Neeson, troviamo Vera Farmiga, Sam Neill, Patrick Wilson e Elizabeth McGovern. E questo qui sotto è il trailer italiano ufficiale di L'uomo sul treno - The Commuter: