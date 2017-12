L'uomo sul treno: Liam Neeson è ancora un duro nel trailer dell'action movie

Tempo fa Liam Neeson aveva dichiarato che si sarebbe lasciato alle spalle la sua seconda carriera di eroe action, ma a quanto sembra dal trailer di L'uomo sul treno, non ci riesce affatto! L'uomo sul treno, in originale The Commuter (letteralmente "Il pendolare") lo vede fare squadra ancora con Jaume Collet-Serra, che l'ha diretto in Unknown, Non-Stop e Run All Night. Il film uscirà nelle sale italiane il 25 gennaio del 2018, nel frattempo caricate l'adrenalina immaginando Liam nei panni dell'assicuratore Michael, che sul suo treno abituale si trova ricattato dal personaggio interpretato da Vera Farmiga: dovrà smascherare un passeggero che si nasconde sotto un'identità fittizia, altrimenti la sua incolumità e quella dei suoi familiari non sarà più garantita...