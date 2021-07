L'uomo nel buio - Man in the Dark: il trailer italiano ufficiale del sequel horror al cinema dal 12 agosto

News Cinema

Il 12 agosto arriva nei cinema il sequel dell'horror Man in the Dark, L'uomo nel buio, dove ritroviamo il protagonista del primo film.

Arriva al cinema il 12 agosto il sequel dell'horror home invasion del 2016 Man in the Dark, intitolato L'uomo nel buio - Man in the Dark e ancora interpretato da Stephen Lang nel ruolo del protagonista non vedente.

Stavolta Fede Alvarez, che aveva diretto il primo film, scambia il posto con il cosceneggiatore Rodo Sayagues, che fa il suo debutto dietro la macchina da prese e firma di nuovo la sceneggiatura insieme a lui.

Della storia del sequel c'è solo una brevissima sinossi:

Negli anni successivi a quella fatale irruzione in casa, Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive in pace e tranquillità finché i suoi vecchi peccati non lo raggiungono.

Nel cast ci sono Bobby Schofield, Rocci Williams e un gruppo di giovani e ancora sconosciuti attori.