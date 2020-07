L'uomo invisibile, la nuova versione in Blu-ray e Ultra HD 4K, una clip dai contenuti extra

News Cinema

Il nuovo Uomo invisibile in Blu-ray e Ultra HD 4K è stato concepito da Leigh Whannell, cocreatore di Saw: il regista ce ne parla in un backstage.

E' disponibile in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd L'uomo invisibile, rilettura del mito Universal diretta da Leigh Whannell, coautore della saga di Saw: nella clip dai contenuti speciali proposta qui sotto, Leigh ci parla del suo approccio con questo materiale a dir poco leggendario. Il film thriller horror è stato prodotto da Jason Blum, ormai sulla cresta dell'onda dopo i successi degli ultimi Scappa - Get Out e della resurrezione di Shyamalan con The Visit e Split. La nuova versione della storia, netta rilettura del classico Uomo invisibile del 1933 con Claude Rains (a sua volta ispirato al romanzo di Wells), ha un sapore molto contemporaneo: ne è protagonista Cecilia Kass (Elisabeth Moss), che cerca di rifarsi una vita dopo che l'uomo violento (Oliver Jackson-Cohen) con cui viveva è deceduto. Ma è deceduto sul serio oppure...?

La versione Ultra HD 4K di L'uomo invisibile include il film anche su Blu-ray, ma è bene sottolineare che i contenuti extra sono disponibili comunque in 4K e comprendono scene tagliate, un focus sull'attrice protagonista e un altro sugli attori, un diario dal set, un backstage sul concepimento di questo remake e un commento audio completo a cura sempre di Whannell.

Su Ultra HD 4K la traccia italiana è in Dolby Digital Plus 7.1, quella inglese originale in Dolby Atmos.



