L'uomo invisibile: ecco il ricchissimo final trailer!

Ancora nuove immagini per la rilettura di Leigh Whannell del classico di H. G. Wells, con Elisabeth Moss perseguitata da un sadico ex.

È sbarcato online l'ultimo trailer de L'uomo invisibile, più lungo del precedente, che mostra altre scene con Elisabeth Moss e il suo non tanto misterioso persecutore. Un'avvertenza: se siete di quelli che non volete saperne troppo di un thriller prima di vederlo, forse potrete evitare di guardarlo, perché quello che si vede è veramente tanto.

L'uomo invisibile, nuova versione del classico di H. G. Wells, portato al cinema nel 1933 dalla Universal che ne ha tratto uno dei suoi celebri Mostri, arriva al cinema il 5 marzo. Diretto dallo specialista di horror Leigh Whannell e prodotto dalla Blumhouse proprio per la Universal, promette brividi e colpi di scena.

Nel film, come sappiamo, Elisabeth Moss fugge da un fidanzato violento e possessivo, uno scienziato molto facoltoso, che in seguito al suo abbandono si suicida, o così sembra. Nel testamento le lascia in eredità 5 milioni di dollari, a patto che sia dichiarata sana di mente. E di lì a poco l'impensabile accade e inizia a farla impazzire, o almeno a farla sembrare tale agli occhi del mondo esterno.