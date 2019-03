L'uomo fedele: in esclusiva una clip video con protagonisti Louis Garrel e Laetitia Casta

Marianne e Abel si ritrovano molti anni dopo essersi lasciati. L’occasione, poco felice, è la morte di Paul, nuovo fidanzato di lei e (ex) migliore amico di lui. Louis Garrel torna con L’uomo fedele (al cinema dall'11 aprile), secondo film da regista molto autoironico, in cui è anche protagonista, fra commedia e storia d’amore, con un pizzico di thriller. A fargli compagnia Laetitia Casta, sua moglie nella vita, in un triangolo malizioso con una giovane ventenne, Lily-Rose Depp, decisamente in ascesa, figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp.

Ma vediamola, in esclusiva, la scena in cui Marianne e Abel si rivedono, con qualche imbarazzo e i primi sguardi che anticipano una rinnovata passione



L'Uomo Fedele: Clip Italiana Ufficiale in Esclusiva - HD