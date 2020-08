L'uomo e lo spazio profondo: cinque film in streaming per raccontare questo rapporto complesso

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming che mettono in scena la volontà di conoscenza e lo spirito di esplorazione. E i pericoli che comportano...

L'aspirazione dell’essere umano verso la conquista dello spazio è una delle tematiche che hanno offerto al cinema la possibilità do coniugare grande spettacolo con storie emozionanti, fatte di personaggi complessi e profondi. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per raccontare dell’uomo e del suo rapporto con lo spazio sono soltanto una minima parte - speriamo la migliore - di una lista di titoli di grande valore.

2001: Odissea nello spazio (1968)

Il film che ha rivoluzionato il concetto di fantascienza e insieme ad esso la storia del cinema. Con 2001: odissea nello spazio Stanley Kubrick ha rappresentato la spinta ideale dell’essere umano verso l'ignoto e insieme la finitezza dello stesso nei confronti di ciò che trascende la sua possibilità di comprensione. La visione del futuro per il grande cineasta ancora oggi rappresenta un qualcosa a cui tutto il cinema che lo ha seguito ha tentato di emulare, senza riuscirci. Il viaggio psichedelico di Bowman verso il suo destino è una delle sequenze più spaventose e insieme emozionanti mai realizzate. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Uomini veri (1983)

Tratto dal magnifico libro di Tom Wolfe, Uomini veri è un tributo virile e insieme romantico a coloro che affrontarono il sogno di andare nello spazio applicando ad esso etica del lavoro, perseveranza, concretezza. Un cast di caratteristi stellare (vale la pena scriverlo…) composto da Sam Shepard, Dennis Quaid, Scott Glenn, Ed Harris, Lance Henriksen e molti altri. Philip Kaufman ha realizzato un film solido, epico e impregnato di quegli ideali così necessari al cinema. Un grande esempio di genere, da recuperare assolutamente. Disponibile su Chili, Apple Itunes.







Apollo 13 (1995)

La vicenda della sfortunata spedizione spaziale che non riuscì ad arrivare sulla Luna e a malapena fece ritorno sulla Terra in mano a Ron Howard diventa spettacolo emozionante, di respiro ampio, eppure perfetto nel rappresentare psicologie, tensioni, dramma. Apollo 13 è quello che il cinema mainstream dovrebbe sempre essere: visione e sostanza, contenuto, storia. Tom Hanks, Kevin Bacon, Gary Sinise, Bill Paxton sono gli eroi mancati di un film meraviglioso. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.







Moon (2009)

Talvolta lo spazio non rappresenta soltanto il grande spettacolo degli effetti speciali ma può diventare anche racconto intimista, ritratto preciso dell’animo umano quando sottoposto a immensa solitudine. È ciò che succede nello splendido Moon, esordio alla regia di Duncan Jones. Un film “piccolo” nella produzione ma enorme nelle idee che contiene. dominatore incontrastato della scena un Sam Rockwell al meglio delle sue enormi potenzialità d'attore. Quando la fantascienza esplora anche gli abissi dell’essere umano. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Gravity (2013)

All’inizio Gravity si fa amare per la sua grandiosa messa in scena, per i piano-sequenza perfettamente architettati di Alfonso Cuaron e la fotografia magnifica di Emmanuel Lubezki. Poi pian piano la vicenda personale dell’astronauta protagonista e della sua disavventura spaziale prende il sopravvento, così il film si trasforma definitivamente in un dramma emozionante, grazie anche alla vibrante interpretazione di Sandra Bullock, nel ruolo della sua carriera. Quando lo stile ha anche un’anima. Gran film. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Preferite la fantascienza spaziale più spettacolare o quella maggiormente dedita alla psicologia dei personaggi? In entrambi i casi abbiamo ancora qualche titolo da proporvi: nel primo vi consigliamo anche Interstellar di Christopher Nolan e Sopravvissuto - The Martian di Ridley Scott (uno che nello spazio sa fare grande cinema…). Ne Secondo caso invece recuperate il sottovalutato Sunshine di Danny Boyle, con tra gli altri un intenso Cillian Murphy.