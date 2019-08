L'uomo del labirinto: Toni Servillo e Dustin Hoffman nel poster esclusivo del film di Donato Carrisi

News Cinema

Il secondo film da regista del maestro italiano del thriller letterario arriverà al cinema il 30 ottobre prossimo.

Dopo le centinaia di migliaia di copie vendute in Italia e all'estero, nel 2017 Donato Carrisi, uno dei grandi maestri italiani del thriller letterario dell'ultimo decennio, decise di esordire dietro la macchina da presa dirigendo l'adattamento di uno dei suoi romanzi più celebri, la Ragazza nella nebbia.

Il film con protagonisti Toni Servillo e Alessio Boni, fu premiato da critica e pubblico e candidato a quattro David di Donatello tra i quali quello per il miglior regista esordiente, vinto da Carrisi.



Due anni dopo, chiamando di nuovo Servillo, e affiancandolo a una delle leggende del cinema mondiale, Dustin Hoffman, Carrisi sta per tornare sul grande schermo con l'adattamento di un altro dei suoi celebri romanzi, L'uomo del labirinto.

Il film, di cui Carrisi ci ha parlato in anteprima un paio di mesi fa alle Giornate di Cinema di Riccione (più in basso la nostra video intervista), arriverà al cinema il 30 ottobre, distribuito da Medusa. Ecco intanto, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale del film:





Per chi non avesse mai letto il romanzo, ecco in breve, la sinossi ufficiale del film

Una ragazza rapita, riappare dopo quindici anni. È sotto shock ma viva, con lei il dottor Green (Dustin Hoffman) cerca di ricostruire cosa è successo nel labirinto in cui è stata imprigionata da uno psicopatico.

Nel frattempo un investigatore privato, Bruno Genko (Toni Servillo), apre la caccia all'uomo per quello che potrebbe essere il suo ultimo caso.