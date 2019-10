L'Uomo del Labirinto: Dustin Hoffman si addentra nella mente di Samantha in una clip in anteprima del film

News Cinema

Il film diretto dallo stesso autore del romanzo, Donato Carrisi, arriva nei cinema il 31 ottobre, con protagonisti il grande attore americano insieme a Toni Servillo e Valentina Bellè.

Samantha Andretti è stata rapita una mattina d'inverno mentre andava a scuola. Quindici anni dopo, si risveglia in una stanza d'ospedale senza ricordare dove è stata né cosa le è accaduto in tutto quel tempo. Accanto a lei c'è un "profiler", il dottor Green: sostiene che l’aiuterà a recuperare la memoria e che insieme cattureranno il mostro. Ma l’avverte che la caccia non avverrà là fuori, nel mondo reale. Bensì nella sua mente...

Ed eccoli insieme, il dottor Green, interpretato dal leggendario Dustin Hoffman, e Samantha (Valentina Bellè), in una clip in anteprima esclusiva di L'uomo del labirinto, seconda regia di Donato Carrisi, autore del romanzo bestseller, insieme alla scoperta del "labirinto":



