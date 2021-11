L'uomo dei Ghiacci - The Ice Road: la prima clip in italiano del film con Liam Neeson e Lawrence Fishburne

News Cinema

È da oggi disponibile la prima clip in italiano del film L'uomo dei Ghiacci - The Ice Road, dal 2 dicembre al cinema.

Dal 2 dicembre nelle sale italiane con BIM Distribuzione, L'uomo dei Ghiacci - The Ice Road è un action movie scritto e diretto da Jonathan Hensleigh, qui al terzo film, dopo essere stato regista di The Punisher (2004) e Bulletproof Man (2011). Hensleigh è stato anche co-sceneggiatore di Armageddon, del primo Jumanji e del terzo Die Hard.

Protagonista del film è Liam Neeson, qui nel ruolo di un camionista specializzato nella guida sul ghiaccio. Il suo personaggio deve condurre una missione di salvataggio su laghi e mari ghiacciati, dopo che una miniera di diamanti è crollata nelle regioni settentrionali del Canada. Per salvare la vita ai minatori, rimasti intrappolati, un gruppo di persone da lui guidate deve affrontare lo scongelamento della superficie ghiacciata e un'incombente tempesta.